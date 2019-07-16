يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرضاً رياضياً للخريجين الجدد من معهد ضباط الصف المعلمين في التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

ويشارك في العرض 1100 مقاتل من أبناء المعهد، في حفل تخريج الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين.