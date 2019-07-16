تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية طنان. تحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من عمليات النجدة عن بلاغ "رفعت ع ا" (38 عاما ـ حداد)، بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله والمجاور له بناحية قرية طنان.

انتقل العميد هيثم حجاج مأمور مرز قليوب بالفحص تبين قيام كل من "مسعد ر م" (43 عاما ـ مالك المنزل سائق)، (سعيد ن م 29 عاما كهربائي)، (أحمد خ ه 42 عاما سائق)، (شحات ع أ 41 عاما عامل)، (أحمد ا ح 33 عاما خراط)، (عبدالله ص ع 20 عاما ترزي)، بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى غرف منزل الأول، حيث تبين وجود حفرة بعمق 20 مترا وقطر 1.5 متر تقريبا.

بمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة وقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله وبسؤال باقي المتهمين أقروا بذات المضمون، تم التحفظ على المنزل محل الواقعة وتعيين الحراسة اللازمه عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3515 إداري مركز قليوب لسنة 2019م وجارى العرض على النيابة.