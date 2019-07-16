أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح) بمزاولة نشاط مؤثم في مجال الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظة مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (380 ثلاثة مائة وثمانون طربة لمخدر الحشيش وزنت 38 كيلو جرام ـ مبلغ مالي ـ 2 هاتف محمول).. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الاتجار، وإستخدامهما للسيارة والهاتفين في النقل والترويج.