ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، 21600 كيس "إسناكس" مجهول المصدر، وغير مطابق للمواصفات القياسية، بحوزة صاحب مصنع لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمدير المسؤول للمصنع، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وأخطر اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط المواد الغذائية بحوزة "أ.ر" (47 سنة- صاحب مصنع)، لإنتاج المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى بكوم أوشيم بمركز شرطة طامية، و"أ.ع" (25 سنة- مدير مسؤول)، ومقيم بالقاهرة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.