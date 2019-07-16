قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني قرصنة بحرية بريطانية، مؤكدا أن الحادثة لن تمر بدون رد من طهران، لأنها تعتبر قرصنة بحرية بريطانية، وأن إيران نفذت جميع التزاماتها في الاتفاق النووي بينما انتهك الأوروبيون أحد عشر التزاما في الاتفاق، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إن احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، خلال اتصاله بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن قرار سلطات جبل طارق باحتجاز السفينة "جريس-1" له صلة بالوجهة المقصودة للسفينة، وليس بمنشأها، وأن هذا الإجراء كان تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، وكان اتخاذ القرار بسبب الوجهة المقصودة لحمولة النفط "لسوريا الخاضعة للعقوبات"، وليس لأنها قادمة من إيران.

كان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، أكد أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران.

وتوعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، بريطانيا، أمس، بعواقب وخيمة، بسبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق.

وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني باحتجاز ناقلة نفط بريطانية، ردا على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، ودعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، صباح اليوم، إلى الرد بالمثل على بريطانيا وإيقاف ناقلة نفط بريطانية، وطالبت إيران، بريطانيا، بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة.

واعترضت سلطات جبل طارق سفينة يشتبه بأنها تنقل نفطا إلى سوريا، وأوضحت بريطانيا أن احتجاز ناقلة النفط في جبل طارق رسالة واضحة بعد خرق سوريا للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.