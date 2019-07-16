أعلنت الشرطة الإيرانية مقتل 12 شخصا وأصيب 9 آخرين، إثر سقوط حافلة ركاب صغيرة في واد بمحافظة أصفهان جنوب إيران، ونقل المصابين إلى مستشفى "9 دي" في مدينة خميني بالمحافظة، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".