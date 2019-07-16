تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
قافلة طبية للكشف على أهالي قرية البياضية في ملوي
تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%
مصابتان على طريق العلمين الدولي في انقلاب سيارة بالبحيرة
"تعليم قنا" يحدد مدرسة "الثانوية بنات" لتلقي التظلمات
زحام على تظلمات الثانوية في بنها.. آلاء: "ليا درجات كتيرة"
دورة تدريبية مجانية لتأهيل شباب رأس سدر للوظائف المتميزة
اختيارات الوطن
عاد من اختبار القدرات قتيلا.. أحمد احتفل بتفوقه بالثانوية أمس وتوفي اليوم
لعبة الكراسى الموسيقية بين "شاكر" و"كامل"على منصب "النقيب"
أخذا بالثأر.. 4 من أسرة واحدة يقتلون مسنا ويمثلون بجثته في شبرا
جامعات "العاصمة الإدارية" تستعد بحزمة برامج تعليمية متطورة
الأكثر قراءة
عاد من اختبار القدرات قتيلا.. أحمد احتفل بتفوقه بالثانوية أمس وتوفي اليوم
أخذا بالثأر.. 4 من أسرة واحدة يقتلون مسنا ويمثلون بجثته في شبرا
حبس "فتاة العياط" 4 أيام بتهمة القتل العمد لشاب حاول اغتصابها
أول صور لفتاة العياط.. دافعت عن شرفها وقتلت شابا حاول اغتصابها
4 أشهر في الحبس.. القصة الكاملة للمتحولة جنسيا ملك الكاشف
"التعليم العالي": ارتفاع مجاميع طلاب الثانوية العامة يوثر على التنسيق
صلاح حسن: سحب الوحدات والحبس والغرامة للمتلاعبين في "الإسكان الاجتماعي"
حظك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي
أبرزها تحية الرئيس وانتقاد تزويغ النواب.. 4 مشاهد في جلسة البرلمان الختامية
حظك اليوم الثلاثاء 16-7-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل