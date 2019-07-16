أصيب 4 أشخاص بحروق، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز، بالإضافة إلى تفحم مطعم مشويات ومحل قطع غيار سيارات بمنطقة أبو قير، شرق الإسكندرية.

وأخطر اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، بورود من شرطة النجدة، بالواقعة.

وانتقل ضباط مأمور وضباط قسم وشرطة المنتزه ثان، وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف ومسؤولي الحي إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أنه في أثناء عمل صاحب محل قطع غيار سيارات لحام باب المحل انفجرت أسطوانة الغاز ما أدى إلى امتداد النيران لمطعم مشويات مجاور له وسقوط الجدار الفاصل بينهما.

وقال العميد خالد كشك، رئيس حي المنتزه ثان، إن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى أبو قير العام لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف "كشك"، أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، مشيراً إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط عاينت العقار محل الحادث وأصدرت قرار بالترميم.

وأخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بقسم شرطة المنتزه ثان، وأمرت النيابة العامة بندب الأدلة الجنائية وطلب تحريات المباحث وسؤال المصابين واستدعاء مسؤولي الحي.