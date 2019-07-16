"جلس الشقيقان معا بفناء وحدة الشؤون الاجتماعي بالستاموني، بعيدا عن أعين الناس، وأثناء ذلك اعترف الأخ الأصغر لشقيقه بوجود علاقة محرمة مع زوجته، وطالبه بأن يتنازل لها عنها لأنه يحبها، وأسمعه مكالمات جنسية بينهما، فغضب الزوج وضربه بحجر في رأسه فارداه قتيلا"، هكذا كشفت وحدة مباحث الستاموني بالدقهلية غموض العثور على جثة شاب بعد ساعات من اكتشاف الجريمة.

وكان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني من طلعت محمد منصور سكرتير وحدة الشؤون الاجتماعية بالمدينة بعثور عدد من الموظفين على جثة لشاب ملقاة في الفناء الخلفي لمبنى الوحدة.

وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد حماد، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من عمره وبكامل ملابسه وفي حالة تعفن وبالمعاينة الظاهرية تبين وجود إصابة بالرأس وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على إثبات شخصيه معه.

تحفظت النيابة العامة على الجثة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وأكد التقرير المبدئي وجود جرح بالرأس تسبب في كسر بالجمجمة بحجم 6 سم × 7 سم نتيجة الارتطام بجسم صلب.

وفور انتشار خبر العثور على الجثة، حضرت سيدة تدعى "نجوى ا. ف" 50 سنة، ومقيمة بالستاموني، للتعرف على الجثةـ حيث أكدت أنها تخص نجلها المتغيب من الجمعة الماضية، ويدعى "عبد الله م. ر" 24 سنة، عامل زراعي، ومقيم عزبة علي عبد الغني بالستاموني.

شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وبقيادة الرائد محمد حماد رئيس مباحث مركز الستاموني، وتمكنت المباحث في أقل من 24 ساعة من العثور على الجثة من كشف غموض الواقعة، حيث أكدت تحريات المباحث أن وراء الجريمة شقيق المجني عليه.

ودلت التحريات على أن شقيق المجني عليه ويدعى "محمد"، 32 سنة، عامل باليومية، كان يعمل مع شقيقه وأنه آخر من تواجد معه في مكان العثور عليه، حيث كان المجنى عليه يقضي ليلته خلف مبنى الوحدة الاجتماعية.

وألقت مباحث المركز القبض على شقيق المجني عليه، والذي حاول اختلاق قصص وهمية للدافع لقتل شقيقه، ثم أدلي في محضر الشرطة باعترافات تفصيلية، بما حدث.

وأكد أنه ضرب شقيقه بحجر على رأسه بعدما أخبره بوجود علاقه بينه وبين زوجته وأسمعه مكالمات مسجلة تثبت وجود علاقة جنسية بينهما، بل أنه طالبه بترك زوجته له، حيث أنه لا يملك الإنفاق عليها بينما هو ميسور الحال ويستطيع تلبية احتياجاتها.

واعترف المتهم أنه عندما استمع للمكالمات بين زوجته وشقيقه لم يتمالك نفسه وأخذ حجر من الطوب الأسمنتي وضربه على رأسه، وتركه غارقا في دمائه، وأخذ التليفون المحمول، وتوجه به لمحل موبيلات لمسح المكالمات بين المجني عليه وزوجته.

وذكر في التحقيقات، أن شقيقه استغل فقره بينما هو ميسور الحال، وبدأ يغوي زوجته بالمال لأنه يعرف كثرة طلباتها، وبدأ يوفر لها كل ما تطلبه إلى أن تمكن منها، مضيفا أنه انتقم لشرفه، ولأنه لا يستطيع أن يتخلى عن زوجته لحبه لها.

وأرشد المتهم عن الهاتف المحمول، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.