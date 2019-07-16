أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا تفعيل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها الكترونيا على مستوى الجامعة وكلياتها والمستشفيات والمدن الجامعية.

وأضاف "سبع" أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على استقبال وتسجيل الشكاوى وسرعة الفحص والرد عليها في أقرب وقت بهدف توفير الوقت والجهد والحد من تكرار الشكاوى ، مؤكداً على ضرورة سرعة الربط الإلكتروني بالمنظومة وعقد العديد من ورش العمل للتدريب على المنظومة وسبل التواصل معها ورفع الوعي وذلك لخدمة المواطن سواء كان طلابا أو أعضاء هيئة تدريس أو عاملين بالجامعة.

وأكد العميد أيمن جمال مدير متابعة الجهات الحكومية في زيارته لجامعة طنطا ولقائه بأمين عام الجامعة أحمد رشاد، حرص رئيس مجلس الوزاراء الدكتور مصطفي مدبولي على تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها الكترونيا.

جدير بالذكر أنه يتم تلقى الشكاوى على المنظومة من خلال رابط شاشة المواطن www.shakwa.eg، أو الإتصال بالخط الساخن على رقم (16528) او تطبيق ايجابى عبر التليفون المحمول.