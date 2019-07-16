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ساسي: فقدنا حلم عمرنا بالخسارة من السنغال

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"تنفيذي جنوب سيناء" يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

"تنفيذي جنوب سيناء" يناقش استعدادات المحافظة لعيد الأضحى

تنفيذى القاهرة يوافق على إقامة سوق حضارية بالمعصرة وكنيسة بالخيالة ومن

تنفيذى القاهرة يوافق على إقامة سوق حضارية بالمعصرة وكنيسة بالخيالة ومن

وزير البترول يكرم الأول علمى رياضة في الثانوية العامة ووالده

وزير البترول يكرم الأول علمى رياضة في الثانوية العامة ووالده

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