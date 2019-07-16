تسلمت محافظة الدقهلية اليوم، من وزارة الصحة، 3 سيارات جديدة للعمل في منظومة جمع ونقل النفايات الطبية الخطرة من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، " العامة والخاصة" للتخلص الآمن منها.

وقال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن دخول 3 سيارات جديدة لتنضم لمنظومة نقل النفايات الخطرة، ليصبح عدد السيارات العاملة بمديرية الصحة 14 سيارة مجهزة على أعلى مستوى.

جاء ذلك عند توقف السيارات الجديدة أمام مبني محافظة الدقهلية بحضور المهندس مختار الخولي، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، وقيادات مديرية الصحة والمسئولين عن منظومة النقابات الطبية الخطرة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والنقل الآمن للنفايات الخطرة، وضرورة إجراء الصيانة الدورية للسيارات لإطالة عمرها الافتراضي في العمل.

وطلب شاروبيم من وكيل وزارة الصحة بتوزيع السيارات لتشمل كافة الإدارات الصحية بالمحافظة مشيرا إلى أن مسئولية النقل تقع على عاتق مديرية الصحة.

وأكد على أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا مشيرا إلى أنه لا يدخر جهدا في دعم المنظومة الصحية في مختلف القطاعات.