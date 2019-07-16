قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبدالفتاح، إنشاء إدارات جنائية في المأموريات التابعة لها تيسيرا على المتقاضين ولتحقيق السرعة في إنهاء الإجراءات المتعلقة بالقضايا.

وتضمن القرار إنشاء إدارة جنائية مستقلة بمأموريات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة والجيزة والسادس من أكتوبر تختص كل منها باستلام القضايا الجنائية فور ورودها من النيابة العامة، وقيدها وتسليمها مباشرة للموظف المختص، وقيدها بالدفاتر لعرضها على الدوائر الجنائية المختصة بالجلسات التي يتم تحديدها بمعرفة عضو المكتب الفني والمتابعة بكل مأمورية مع منح صلاحيات رئيس المحكمة في هذا الشأن للسادة المستشارين أعضاء المكتب الفني بالمأموريات.

يذكر أن النظام المعمول به قبل إنشاء الإدارات الجنائية الجديدة كان يلزم النيابة بإرسال كافة القضايا المحالة للمحاكمة الجنائية إلى الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة ثم توزيعها على الدوائر المختصة في المأموريات التابعة لها وهو سيتم تغييره وفقا للقرار الجديد بإنشاء إدارة جنائية في كل مأمورية تختص بقيد قضاياها.