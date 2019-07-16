تباينت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع وسط مبيعات عربية وأجنبية، وصعد رأس المال السوقي بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16847 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.