حصل جون إريك فيرن على لقب السائقين، ليصبح أول بطل حاصل على اللقب مرتين في تاريخ بطولة "فورمولا إي"، ويحصد فريقه "دي إس تيتشيتاه" على لقب الفرق.

وقال جون، في بيان أصدره اليوم، "كان يوم لا يصدق، لم تبدأ عطلة نهاية الأسبوع بالشكل الذي توقعناها ولم تكن مثالية، ولكن هذا ليس مهمًا الآن لأننا تغلبنا على تلك الصعاب وتمكنا من الفوز بلقب البطولة، لازلت لا أصدق أني السائق الأول في العالم الحاصل على اللقب مرتين، ولا يمكنني إلا أن أشكر فريقي المذهل وجميع المشاركين وراء الكواليس في تحقيق هذا النصر".

وأعرب مارك بريستون مدير فريق "دي إس تيتشيتاه"، عن سعادته بالفوز باللقب وقال "عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة لم يكن من الممكن أن تبدأ بشكل أسواء مما بدأت به، مع الأحداث الفوضوية التي وقعت على مسار السباق، ولكنها أنتهت بأفضل صورها عندما فزنا باللقب للمرة الثانية، فيمكن للناس الفوز بالبطولة مرة واحدة ولكن أن تحافظ على الصدارة وتفوز بالبطولة مرة ثانية فهذا هو الأمر الأصعب والذي يعزز مكانتك الرائعة، أود أن أهنيء جون-إريك وجميع أفراد الفريق، لأن رياضة سباقات السيارات هي رياضة جماعية، ففي نهاية اليوم يحتاج الفريق لتضافر الجهود ومسابقة الزمن والعمل على مدار الساعة".

أقيم السباق في حي ريد هوك بمدينة بروكلين، وحافظ جون إريك على ثباته عند عبور خط نهاية البطولة لموسم 2018/2019.