قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، اليوم، إن كلية التربية النوعية استقبلت لأول مرة طلاب من متحدي الإعاقة، من ذوي الإعاقة البصرية، لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكلية بقسم التربية الموسيقية .

وأكدت الدكتورة زينب أمين، عميد كلية التربية النوعية، أن الكلية قامت بتوفير جميع السبل والتسهيلات لاستقبال الطلاب متحدي الأعاقة لهذا العام لأداء اختبارات القدرات والتي تطبق عليهم بنفس المعايير الاختبارية للطلاب العاديين، نظرا لكون الجانب السمعي عنصرًا أساسيًا في الاختبار.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أسامة سمير عياد، أستاذ الموسيقي العربية ورئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، أن اختبار القدرات يقيس المهارات الموسيقية لمتحدي الإعاقة في الجانب الغنائي والإيقاعي واللحني، وقد تم وضع استمارة ملاحظة وتقييم للمعايير الاختبارية لمتحدي الإعاقة لُوحظ خلالها إمتلاكهم قدرات وملكات فنية، وخلفية موسيقية كبيرة، وخاصة لدى الطلاب المكفوفين وضعاف البصر.