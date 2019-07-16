أعادت قوات الأمن بالإسكندرية فتح الطريق الدولى الساحلى، غرب الإسكندرية، بعدما شهد تكدساً مرورياً، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر سقوط كوبرى معدنى تابع لإحدى شركات البترول، بعد اصطدام سيارة نقل به، ما أسفر عن سقوط حاوية من أعلى السيارة، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وقال مصدر أمنى إن إدارة مرور الإسكندرية وضعت خطة أمنية لغلق الطريق الدولى الساحلى، وأعلنت عن مسارات بديلة لحين الانتهاء من تقطيع الكوبرى بواسطة قوات الحماية المدنية، لضمان عدم تعرض المواطنين لأى خطر.

كان اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بسقوط كوبرى حديدى بالطريق الدولى الساحلى بعد مدخل وادى القمر تجاه برج العرب، ما تسبب فى إعاقة الحركة المرورية، فانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية بمعداتهم، ومعهم مسئولو حى العجمى إلى موقع الحادث.

من جانبه، قال تحسين علوان، سكرتير عام حى العجمى، إنه تم رفع الحاوية من موقع الحادث والانتهاء من رفع الكوبرى المعدنى، مؤكداً أنه تمت إعادة تسيير حركة المرور، وأخطرت النيابة العامة بعد تحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة.