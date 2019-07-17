أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية سابقا، عن سعادته البالغة بدلالات اللقاء الذي حضره وزير الخارجية السفير سامح شكري ونظيره الفنلندي وممثل الاتحاد الأوروبي بشأن السودان، حيث أوضح أن من أهم دلالات اللقاء هو أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع مصر كدولة شقيقة للسودان، كما أن الاتحاد الأوروبي يعتبرها أكبر دولة عربية ويرى مصر من أجدر الدول على إعطاء النصيحة والتوجيه في الملف السوداني.

وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية "نشرة الأخبار"، الذي يُعرض على قناة "TeN"، أن حضور ممثل الاتحاد الأوروبي في الشأن السوداني لمصر جاء للاطلاع على وجهات نظر مصر من خلال وزير خارجيتها، وهذا دليلا على اهتمام الاتحاد الأوروبي بأخذ الرأي المصري في الملف السوداني وأهمية مصر.

وأشار الدبلوماسي السابق، إلى أن هناك مصالح مشتركة تجمع الدولة المصرية بالسودان، كونهما دولتي مصب للنيل، كما أن الدولة المصرية تريد دولة السودان موحدة ومستقرة، حيث إن مصر والسودان كانوا في السابق دولة واحدة تحت مسمى جمهورية مصر والسودان ولكنها انقسمت

وأكد أن السودان لا يزال يعيش مرحلة الانقسامات القبلية ولكننا نحتاج إلى أن تكون سودان واحدة متحدة ، مشددًا على أن هناك 4 مليون سوداني يعيشون في مصر منذ سنوات، ولا يتم معاملتهم كلاجئين بل يتم معاملتهم معاملة المصريين.