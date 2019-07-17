لقى مُسن مصرعه متأثراً بجراحه إثر نشوب مشاجرة بين أسرتين "جيران" مقيمتين بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز بيلا، من مستشفى بيلا المركزى، بوصول عبدالفتاح علام محمد، 70 عاماً، جثة هامدة، إثر إصابته، تم إخطار النيابة التى أمرت بتحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

على الفور، انتقل الرائد هيثم الهياتمي، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، وبسؤال أسرة المتوفى أفادت بحدوث مشاجرة بين جيرانهم نظرًا لخلافات بينهم على قطعة أرض، وأنهم استخدموا "الشوم والطوب"، وضرب أحدهم المُسن بـ"طوبة" أنهت حياته.

تمكن رجال المباحث من القبض على متهمين اثنين، بمواجهة المضبوطين أقرا بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وتم التحفظ عليهم على ذمة تصرفات النيابة، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 6637 جنح مركز بيلا لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق.