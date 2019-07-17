تسجيل الدخول
ساسي: فقدنا حلم عمرنا بالخسارة من السنغال

أحدث الأخبار

السر في الفول.. "بي بي سي" الطعمية المصرية الأفضل في العالم

السر في الفول.. "بي بي سي" الطعمية المصرية الأفضل في العالم

21 ألف مشارك في مسابقتي هيئة الترفيه السعودية للقرآن والأذان

21 ألف مشارك في مسابقتي هيئة الترفيه السعودية للقرآن والأذان

بعد إطلاق اسم المنيا على كوبري بألمانيا.. عمدة هيلدسهايم: بداية تعاون

بعد إطلاق اسم المنيا على كوبري بألمانيا.. عمدة هيلدسهايم: بداية تعاون

افتتاح جسر باسم "المنيا" يعبر نهر أناستا بمدينة هيلدسهايم الألمانية

افتتاح جسر باسم "المنيا" يعبر نهر أناستا بمدينة هيلدسهايم الألمانية

"بن راشد": علمتني الحياة أننا نحتاج حولنا مزيدا من الحكماء لا السفهاء

"بن راشد": علمتني الحياة أننا نحتاج حولنا مزيدا من الحكماء لا السفهاء

5 نصائح للحصول على نوم هادئ دون قلق.. "تخلص من الهاتف"

5 نصائح للحصول على نوم هادئ دون قلق.. "تخلص من الهاتف"

اختيارات الوطن

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

من محفظ قرآن لـ"قاتل".. ربع ساعة غيّرت حياة خالد: خفت عليهم من الفقر

من محفظ قرآن لـ"قاتل".. ربع ساعة غيّرت حياة خالد: خفت عليهم من الفقر

مدرسة ودفعة لضباط الصف باسمه.. 7 معلومات عن الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم

مدرسة ودفعة لضباط الصف باسمه.. 7 معلومات عن الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم

تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%

تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%

شهد السيسي حفل تخرج به.. 11 معلومة عن معهد ضباط الصف المعلمين

شهد السيسي حفل تخرج به.. 11 معلومة عن معهد ضباط الصف المعلمين

الأكثر قراءة

عاجل