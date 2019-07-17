فيديو.. العسيلي يحرج معجبا طلب التصوير معه: "معاك واسطة؟"

فيديو مثير للجدل تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لموقف محرج تعرض له أحد المعجبين بالمطرب محمود العسيلي.

الفيديو يظهر العسيلي يقف على خشبة المسرح ويخاطب واحدا من الجمهور الذي يبدو أنه طلب التقاط صورة شخصية معه قائلًا: "حضرتك معاك واسطة أو حاجة أو جامد جدًا مثلا".

ويبدو أن من طلب التصوير معه رد عليه قائلًا له إنه يحبه ليرد عليه العسيلي: "إنت بتحبني وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟"، متسائلًا: "يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي صح ولا أنا غلطان؟".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها العسيلي الجدل بعدما أثار غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاجم فيها المواهب الشابة التي تحاول التواصل معه، من أجل عرض أشعارهم وألحانهم عليه، واصفًا تصرفاتهم بـ"الإسهال"، متوعدًا إياهم بحظر أرقام هواتفهم الشخصية.

وكتب العسيلي: "الإخوة اللي عايزين يبقوا ملحنين أو شعراء اللي بيبعتوا على (واتس آب) الخاص، ويكلمك فجأة على إنه متربي معاك، وإنكو كنتوا مع بعض في المدرسة ويبعتلك إسهال من الأغاني، وسبحان الله كلهم الجو بتاعك ولايقيين عليك وباعتهملك مخصوص.. بلوك مع جزيل الشكر".