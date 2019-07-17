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ساسي: فقدنا حلم عمرنا بالخسارة من السنغال

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أول أغسطس.. مؤتمر للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

أول أغسطس.. مؤتمر للكشف عن تفاصيل مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

طقس الأربعاء 17-7- 2019 في مصر والدول العربية

طقس الأربعاء 17-7- 2019 في مصر والدول العربية

اليوم.. انعقاد دورة استثنائية للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للاتصالات

اليوم.. انعقاد دورة استثنائية للجنة الفنية بالاتحاد الدولي للاتصالات

"وداعا للدايت".. انظر إلى مساحة خضراء لضبط الشهية وخسارة الوزن

"وداعا للدايت".. انظر إلى مساحة خضراء لضبط الشهية وخسارة الوزن

صحيفة تركية: القاعدة الشعبية لحزب أردوغان تراجعت من 38% إلى 27%

صحيفة تركية: القاعدة الشعبية لحزب أردوغان تراجعت من 38% إلى 27%

هل تواجه تركيا عقوبات بسبب نشاطها في شرق المتوسط بموجب القانون الدولي؟

هل تواجه تركيا عقوبات بسبب نشاطها في شرق المتوسط بموجب القانون الدولي؟

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تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

من محفظ قرآن لـ"قاتل".. ربع ساعة غيّرت حياة خالد: خفت عليهم من الفقر

من محفظ قرآن لـ"قاتل".. ربع ساعة غيّرت حياة خالد: خفت عليهم من الفقر

مدرسة ودفعة لضباط الصف باسمه.. 7 معلومات عن الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم

مدرسة ودفعة لضباط الصف باسمه.. 7 معلومات عن الشهيد أحمد محمد عبدالعظيم

تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%

تنسيق الثانوية بين عامين.. ارتفعت المجاميع فزادت أولى مراحل العلمي 1%

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شهد السيسي حفل تخرج به.. 11 معلومة عن معهد ضباط الصف المعلمين

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