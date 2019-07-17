مبروك عطية: تمني الموت حرام.. وجزاء المنتحر جهنم إلا في حالة واحدة

تشهد وسائل الإعلام في مثل هذا الوقت من العام المواكب لإعلان نتيجة الثانوية العامة أخبارا عن حالات انتحار للطلاب بسبب مجموعهم الضعيف أو بسبب عدم استطاعتهم الوصول لمجموع الكلية التي يحلمون بها وغيرها من الأسباب.

الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أكد أن الحياة نعمة من نعم الله عز وجل، مشددًا على أن العمل ميدانه هو الحياة الدنيا نظرًا لأنه لا يوجد عمل في الآخرة.

وأضاف عطية خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" أن الحياة ليست الطعام والشراب فقط، لافتًا إلى أن الحياة ليست مجرد زواج وطلاق فقط.

وأوضح عطية أن الدين حذر من الانتحار والتخلص من الحياة، مشددًا على أن الدين حذر من تمني الموت والتلفظ بـ"يا رب خدني ويا ريت أموت وأرتاح"، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تمني الموت كما حذر القرآن من الانتحار.

وأشار عطية إلى أن القرآن الكريم ذكر صراحة إثم المنتحر في سورة النساء وأنه يُخلد في جهنم كالكفرة تمامًا على حد تعبيره، واستشهد بقول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)" متابعًا: "جزاء المنتحر جهنم إلا في حالة واحدة إن المنتحر ده مكنش يعرف إن الانتحار حرام".