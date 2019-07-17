حذر الدكتور مجدى بدران استشاري أمراض الحساسية والصدر، من زيادة مشكلات حساسية الانف والصد والعين بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، ما يترتب عليه زيادة انتشار الفيروسات البيولوجية.

وطالب بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، الأسر، بمنع تعرض المسنين والأطفال أقل من 5 سنوات، أصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو وأمراض القلب والكلى، الذين يعانون من نقص المناعة، بتجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، أو الخروج في وقت الذروة.

وأضاف استشاري أمراض الحساسية والصدر أنّ الفيروسات البيولوجية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة، تزيد حشرة الفراش التي تتسبب في حساسية للأشخاص في العالم كله، مثل انتشار الفطريات والفيروسات والبكتيريا والغبار.

وأكد بدران أهمية الإكثار من تناول السوائل وشرب المياه وارتداء الملابس البيضاء، وبالنسبة لرواد الشواطئ في المصايف، يجب الابتعاد عن التعرض للشمس بين الساعة 12 وحتى الرابعة عصرا.