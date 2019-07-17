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لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

ضبط 29 متهما و 7 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

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