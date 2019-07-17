قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن سداد الدفعة الثانية من الأقساط ربع السنوية لحاجزي الإعلان الثامن ببعض المناطق، وحاجزي الإعلان التاسع المحولين بشروط الإعلان العاشر، وحاجزي الإعلان العاشر المنطبق عليهم الشروط، بدأ من أول يوليو الجاري، وسيستمر حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.

وأوضح أنه في حالة السداد بعد نهاية شهر سبتمبر 2019، يجرى دفع غرامة تأخير نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويجرى التعامل بالقاعدة ذاتها للدفعات ربع السنوية التالية.

وأكدت مي عبدالحميد، ضرورة التزام المواطنين بسداد الدفعات ربع السنوية خلال الفترات المُقررة تجنبا لاحتساب غرامة التأخير، ومن لديه أي استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات "على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي" من التاسعة صباحا وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سبق الإعلان عن موعد سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية خلال الفترة من أول أبريل 2019 حتى نهاية يونيو 2019، لحاجزي الإعلان العاشر خلال الفترة من 7 نوفمبر 2018 حتى 15 ديسمبر 2018، والمنطبق عليهم شروط الفرز المُعلن عنها في آخر مارس 2019، وكذلك المقبول تظلمهم خلال فترة فتح باب التظلم من أول أبريل 2019 وحتى نهايته، وكذا حاجزي الإعلان الثامن، ممن هم داخل الأولوية للوحدات الجاري تنفيذها في مراكز مغاغة، وطلخا، ودمنهور، والدلنجات، ومواقع شطا وعزبة البرج بدمياط.

كما ينطبق على حاجزي الإعلان التاسع بمدينة السادس من أكتوبر ممن هم خارج أولوية الوحدات المُتوفرة في نفس المدن المُشار إليها فقط المحولين بشروط الإعلان العاشر خلال الفترة من 5 حتى 31 مارس 2019، وكذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 مايو 2019.