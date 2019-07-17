تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 17 يوليو، جنيهين، ليباع عيار 24 بـ743 جنيها مقابل بـ745 جنيهًا، أمس.

وسجل عيار 21 نحو 650 جنيها، وعيار 18 بلغ 557 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و200 جنيه.