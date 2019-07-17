القوات المسلحة تنظم اختبارات لاختيار المتميزين في تكنولوجيا المعلومات

نظمت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات لاكتشاف ورعاية المجندين والضباط الاحتياط المتميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لانتقاء أفضل العناصر لبدء تأهيلهم وفقًا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على آخر مستحدثات التكنولوجيا على اختلاف روافدها.

وشارك في الإختبارات أكثر من 519 من أفراد القوات المسلحة من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة، حسبما أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك".

ويتضمن البرنامج، التدريب على المهارات الشخصية واختيار التخصص المناسب لكل متدرب؛ وفقاً لاختبارات ومعايير القبول بالبرنامج، علماً بأنَّ البرنامج التدريبي يتمّ بشكل مكثف على مدار 3 أشهر بجانب متطلبات كل تخصص لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الاحترافية المهنية.

ويهدف البرنامج، إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب انتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقاً لمتطلبات سوق العمل.

يأتي ذلك في إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه للخدمة العامة، وتمكين كل قطاعات الدولة في إتمام مشاريع التحول الرقمي وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية.