استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.

خلال اللقاء أشاد وزير الاتصالات، بتفوق الطلاب الخريجين الذين يمثلون نموذجاً للعقول الشابة المضيئة الواعدة التي تتميز بها مصر؛ معرباً عن سعادته بما لمسه لديهم من ارادة لتطوير مهاراتهم وخبراتهم، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مثل هذه البرامج التدريبية المتقدمة وتنفيذ المبادرات التي تهدف الى بناء القدرات ودعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال لدى النشء والشباب.

ودار حوار بين الوزير وأوائل الطلاب البالغ عددهم 20 طالب وطالبة حول مقترحاتهم وآرائهم لتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبية؛ حيث أعرب الطلاب عن اهتمامهم بمجال البرمجة والالتحاق بمنحة برنامج مبرمجي المستقبل فور الإعلان عنها لكونها فرصة لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لمسارات تكنولوجية أكثر تقدماً في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وتصميم التطبيقات على المحمول وغيرها من البرامج الأمر الذي يفتح لهم مجالات العمل الحر في سن مبكرة كما يخطط بعضهم.

واقترح الطلاب إتاحة التدريب لهم في مجال ريادة الاعمال، حيث وجه وزير الاتصالات، نحو تنظيم دورة متخصصة لهم في الإجازة الصيفية في هذا الشأن من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك".

كما اقترح الطلاب توفير المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعقد لقاءات دورية للمجموعات أصحاب التخصصات المشتركة مع خبراء لمساعدتهم في تطوير مهاراتهم؛ وفي هذا الصدد أكد "طلعت" على أن مراكز الابداع التكنولوجي المقرر انشاؤها من خلال 7 فروع على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي ستمثل منصة لتطوير أفكار المبدعين وستعمل على توفير البيئة الحاضنة لريادة الاعمال كما ستوفر العديد من البرامج التدريبية المتخصصة، مشيراً الي الاكاديمية الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في العديد من مجالات التكنولوجيا.

ودعا الدكتور عمرو طلعت، إبريما سيلاه وزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجامبيا لحضور جانب من لقاء الطلاب خلال زيارته للقرية الذكية؛ وذلك في إطار زيارة الوزير الجامبي إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى لبحث التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع الوزيران إلى مقترحات الطلاب التي تتعلق بتعزيز التواصل بين الطلاب على مستوى القارة الأفريقية، وإنشاء منصة رقمية تجمع بيانات أصحاب المهارات وتخصصاتهم من خريجي البرامج التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بحيث تكون فرصة للشركات من مختلف أنحاء القارة الافريقية للتواصل معهم وفقا لاحتياجاتها.

وأشاد الوزير الجامبي بالتجربة المصرية في اتاحة البرامج التدريبية في مجال البرمجة لطلاب المدارس؛ مبديا إعجابه بمقترحات الطلاب وتميزها خاصة فيما يتعلق بإيجاد الوسائل الرقمية التي تتيح تسليط الضوء على المهارات الرقمية؛ مؤكدا على أهمية الاستعانة بأفكار النشء لتطوير السياسات؛ مشيراً الى ان الدول الافريقية تمتلك تحديات متشابهة والتي يمكن للتكنولوجيا أن توفر حلولا لها وهو ما يعد مجالاً واسعاً للشباب من أجل الابداع التكنولوجي فضلاً عن ما تتيحه التكنولوجيا من فرص للتواصل بين الشباب على مستوى القارة لمشاركة الأفكار وتطويرها. وفي نهاية اللقاء قام الوزيران بتكريم مجموعة من الطلاب الأوائل من خريجي البرنامج التدريبي.

حضر اللقاء المهندسة هالة الجوهري مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون تنمية القدرات البشرية والمؤسسية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن المسار التدريبي لبرنامج "مبرمجي المستقبل" يتضمن: تعلم لغات تصميم المواقع الإلكترونية ومنهم HTML، وCSS وكذلك تعلم لغة البرمجة Python، بالإضافة إلى تعلم منهجية Object Oriented Programming من خلال لغة Python، وكذلك التعرف على مجالات البرمجة المختلفة من خلال محتوى تدريبي مكون من فيديوهات ومشاريع يتم مراجعتها من قبل مراجعي منصة يوداسيتي، وتتيح المنحة منتدى للطلاب على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات المختلفة وإمكانية إجراء اجتماع بين المتدرب ومراجع منصة يوداسيتي في بداية فترة المسار التدريبي.

وتعتمد طريقة تقديم المحتوى التعليمي للمبادرة على نظام مبتكر يدمج الألعاب (Gamification) في التعلم مما يحقق ارتباطاً تفاعلياً مع المحتوى التعليمي بشكل فعال، والذي يتم متابعته من خلال مقابلات أسبوعية إلكترونية مع مرشدين فنيين تابعيين لمنصة يوداسيتي ومراجعين للمشروعات.

والمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل" كانت قد بدأت في 21 يونيو الماضي بهدف تدريب عدد 1200 طالب في الصف الأول الثانوي من إجمالي 5000 طالب تستهدفهم المبادرة من المدارس الحكومية خلال السنة الدراسية 2018-2019 حيث يحصل الطالب على المنحة لمدة 3 أشهر متاح على منصة يوداسيتي للتعلم الإلكتروني.

قيما أشادت إدارة منصة "يوداسيتي" العالمية للتعلم الإلكتروني بمستوى الطلاب المصريين ونسبة النجاح وسرعة اتمامهم للمحتوى التدريبي بنجاح وباحترافية وفي وقت قياسي، كما أشاد المراجعين بمنصة يوداسيتي بابتكارات الطلاب في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالمسار التدريبي.