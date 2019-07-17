محافظ أسيوط ينعى الطالب أحمد أبو الوفا المتوفى في حادث مروري

نعى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الطالب أحمد أبوالوفا صلاح ابن مركز القوصية، والذي لقي مصرعه في حادث مروري على طريق "أسيوط - القاهرة" أثناء توجهه لحضور اختبارات كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط في اليوم الثاني لظهور نتيجته وحصوله على 98% في الثانوية العامة.

وقدم محافظ أسيوط العزاء لأسرة الطالب، خلال اتصال تليفوني بوالده، متمنيًا الشفاء العاجل لباقي مصابي الحادث.

كما وجه نور الدين، رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب ومساعدي رئيس المركز، بتقديم واجب العزاء لأسرته بمسقط رأسه وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لهم فضلًا عن تكليف رئيس مركز منفلوط بتقديم واجب العزاء والدعم لأسرة أحد المتوفيين في الحادث.

وكانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطارا يفيد وقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي بالقرب من كوبري قرية منقباد، أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع 3 أشخاص بينهم الطالب أحمد أبو الوفا الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 98%.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والمتوفيين إلى مستشفى الإيمان العام.

من جهته أوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، أن عدد حالات المصابين بلغ 13 حالة بعد وفاة حالة عقب وصولها مستشفى أسيوط الجامعي كما جرى نقل حالتين لقيا مصرعهما في مكان الحادث لمشرحة مستشفى الإيمان العام ولا يزال المصابون تحت العناية الطبية وحالتهم مطمئنة ويتلقون العلاج اللازم.