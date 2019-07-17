بدأت صباح اليوم، بالعاصمة الكينية نيروبي فعاليات معرض وقمة أعمال تجمع الكوميسا Source 21 وذلك في إطار أسبوع كينيا التجاري الثالث والذى يعقد خلال الفترة من 17-21 يوليو الجاري، بمشاركة رؤساء كينيا وموريشيوس ونائب رئيس دولة سيشيل وممثلين عن الدول الأعضاء بالكوميسا الاحدى والعشرين فضلاً عن مائتي عارض من المنطقة، حيث يترأس وفد مصر المشارك بالمعرض وقمة الأعمال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الوزير إن قمة أعمال تجمع الكوميسا تناولت موضوعات مستقبل التجمعات الاقتصادية الأفريقية وسبل نفاذ المنتجات الأفريقية للسوقين الإقليمي والعالمي وتعزيز سلاسل التوريد الأفريقية إلى جانب تقليل الحواجز التجارية الإقليمية ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد الإقليمية فضلا عن تعزيز الثقة والشفافية والمصداقية وبناء الجسور لتعزيز الشراكات الأفريقية بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، مشيرا إلى أن القمة تناقش ايضا مستقبل التصنيع في افريقيا الى جانب موضوعات الحصة السوقية للقارة وتوافر العمالة المؤهلة للصناعة والاتفاقيات التجارية المساندة للصناعة إلى جانب سبل تعزيز تنافسية المنتجات الأفريقية على المستوين الاقليمي والعالمي.

وأوضح نصار أنه سيتم عقد اجتماع مائدة مستديرة حول الصناعة في أفريقيا لبحث سبل نفاذ المنتجات الأفريقية للأسواق الإقليمية وبناء العلامات التجارية الأفريقية وتحقيق التكامل بين الأسواق الافريقية، الى جانب دور التصنيع المستدام في تعزيز التجارة البينية الإقليمية بدول تجمع الكوميسا ودور القطاع الخاص في تحقيق تكامل سلاسل التوريد الإقليمية الى جانب سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتقوية شبكات سلاسل التوريد الإقليمية وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التعاون الرقمي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وموضوعات خاصة بالتعاون الزراعي والمدن الذكية والتنافسية الأفريقية.