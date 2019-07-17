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وزيرة الهجرة تصطحب أبناء المصريين بالخارج لزيارة محمية رأس محمد

وزيرة الهجرة تصطحب أبناء المصريين بالخارج لزيارة محمية رأس محمد

وزير الشباب ونائب السفير الأمريكي يشهدان ختام البرنامج القيادي للفتاة

وزير الشباب ونائب السفير الأمريكي يشهدان ختام البرنامج القيادي للفتاة

إغلاق مطعم شهير بمطروح بعد ضبط 355 كيلو لحوم فاسدة

إغلاق مطعم شهير بمطروح بعد ضبط 355 كيلو لحوم فاسدة

جامعة الوادي الجديد تستعد لبدء تنسيق المرحلة الأولى بتجهيز المعامل

جامعة الوادي الجديد تستعد لبدء تنسيق المرحلة الأولى بتجهيز المعامل

النيابة تستكمل التحقيق مع فتاة "العياط" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها

النيابة تستكمل التحقيق مع فتاة "العياط" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها

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