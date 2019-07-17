شاركت مصر اليوم، في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية بمقر المنظمة في جدة، وذلك استجابةً لطلب وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.

وألقى كلمة مصر السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والتي أكد فيها على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ورفض أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الوضع على الأرض، مشيرا إلى الأولوية التي تحتلها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية دوليا وإقليميا، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة بالحقوق الفلسطينية، بما في ذلك قضية القدس؛ إذ حرصت مصر خلال عضويتها الأخيرة في مجلس الأمن الدولي على طرح مشروع قرار يؤكد على الوضعية القانونية لمدينة القدس.

ونوه مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، باستضافة الأزهر الشريف للمؤتمر العالمي لنصرة القدس مطلع العام الماضي بمشاركة 86 دولة ونُخبة من المهتمين بقضية المسجد الأقصى والقدس ومحبي السلام من جميع أنحاء العالم، وقد أثمر النقاش والحوار بينهم عن صدور إعلان الأزهر العالمي لنصرة القدس، والذى شدّد على عروبتها وعلى مؤازرة الشعب الفلسطيني الشقيق.