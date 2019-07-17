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مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

إيران: منظومتنا الدفاعية خط أحمر ولن نتفاوض بشأنها

إيران: منظومتنا الدفاعية خط أحمر ولن نتفاوض بشأنها

عاجل.. مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في إطلاق نار في أربيل

عاجل.. مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في إطلاق نار في أربيل

مدبولي: القطاع العاجز عن التصدير لن يحصل على دعم الحكومة

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مدبولي: "المواطن كان بيقول عايزين نبقى زي الدول دي.. وهنكون إن شاء الله"

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