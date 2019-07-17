كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن دخول ملف مراجعة الاقتصاد المصري إلى صندوق النقد الدولي، ضمن إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من القرض وتبلغ ملياري جنيه، يوم 24 يوليو الجاري.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن الجنيه بدأ يستعيد قوته أمام الدولار بعد حديث من خبراء عن احتمالية وصوله لـ20 أو 22 جنيها، موضحا أن مصر أصبحت أيقونة الدول للمسار الإصلاحي عكس دول كثيرة بدأت مسار الإصلاح ولم تستطع مواصلته.

وأشار إلى أننا نحقق أعلى معدلات التنمية في العالم، مع توقع نمو واستقرار الاقتصاد على نقيض دول أخرى، ما دفع المستثمرون إلى القدوم لمصر بعد انسحابهم من المنطقة.