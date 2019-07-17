قالت مصادر أمنية، إنه تم القبض على سيدة بالإسكندرية عرضت ابنتها الرضيعة للبيع بمقابل مادي، وجار استجواب المتهمة بعد القبض عليها.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الطفلة التي عرضت للبيع عمرها ثلاثة أيام فقط، وأن هناك وسيط في عملية عرض الرضيعة للبيع، ومتهم ثالث ساعد الأم المتهمة في ارتكاب جريمتها، وألقي القبض عليهم جميعا وأنهم الآن لدى السلطات المختصة التي تستجوبهم لكشف كافة ملابسات الواقعة وتفاصيلها.

ووفقا للمصادر فإن الأم المتهمة بعرض ابنتها للبيع ربة منزل، وأن تحريات إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر اكتشفت الجريمة، وألقت القبض على السيدة والوسيط والمتهم الثالث، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر النيابة التحقيق في الواقعة.