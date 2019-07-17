"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

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"البورصة" تخسر 2.4 مليار جنيه في نهاية الجلسات

"البورصة" تخسر 2.4 مليار جنيه في نهاية الجلسات

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سينما الهناجر تحتضن الملتقى التاسع لمدرسة السينما العربية غدًا

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رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 اتفاقات تعاون

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