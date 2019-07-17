"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

لقى شاب مصرعه غرقاً في نهر النيل، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، دائرة قسم أول، أثناء نزوله للمياه هرباً من موجة الحر الشديد.

وتمكنت قوات الإنقاذ والمسطحات من انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى ناصر العام، وجرى التعرف عليه من قبل أسرته وصرحت النيابة بدفن الجثة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من العميد عادل الكفراوي مساعد مدير الأمن للمسطحات المائية بغرق شاب في نهر النيل، أمام مصنع الزجاج بشبرا الخيمة.

انتقل على الفور العقيد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، وتبين أنه أثناء نزول المتوفي لمياه النهر للاستحمام هربا من حرارة الجو، جرفه التيار ولم يستطيع العوم فغرق.

تم انتشال الجثة وبمناظرتها، تبين أنها لـ "س ح ع" في العقد الثالث من العمر وعاري الجسد ويرتدى "شورت" فقط، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية ولا توجد شبهة جنائية، وجرى تسليمه لعائلته، وصرحت النيابة بدفن الجثة.