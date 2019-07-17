علمت "الوطن" من مصادرها، أن الأم التي ألقي القبض عليها بتهمة عرض طفلتها الرضيعة للبيع في الإسكندرية، ساعدها متهمان آخران لعرض رضيعتها والتي تبلغ 3 أيام، على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضافت مصادر ذات صلة بالواقعة، لـ"الوطن"، أن الأم عرضت الرضيعة للبيع قبل ولادتها بعدة أيام، وأن إدارة مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر رصدت الواقعة وتابعتها حتى ألقي القبض على الأم المتهمة والمتهمين اللذين ساعداها في ارتكاب الجريمة، بعد الحصول على إذن النيابة العامة المسؤولة عن التحقيق في القضية.

وتستجوب السلطات المختصة حاليا المتهمين عن الواقعة؛ لكشف كل تفاصيل القضية وملابساتها.

وألقي القبض على الأم المتهمة بتهمة عرض ابنتها الرضيعة التي تبلغ عمرها 3 أيام للبيع، عبر إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمقابل مادي.