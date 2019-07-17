تبدأ لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيارة برلمانية لمحافظة مطروح، غدا الخميس، حتى الأحد المقبل، في إطار أنشطتها الميدانية للمرور على محافظات مصر.

تضم الزيارة البرلمانية 17 نائبا من أعضاء اللجنة وخارجها، لتفقد المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، والتعرف على المشكلات واحتياجات المواطنين.

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار أنشطة لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، الميدانية للمرور على محافظات مصر المختلفة، والتي بدأتها منذ دور الانعقاد الثاني، وقامت بزيارة العديد من المحافظات فى صعيد مصر، والوجه البحري وغرب وشرق الدلتا.

وأكد على أن الزيارات الميدانية لها العديد من الأهداف والإطارات التي يتم العمل في سياقها، منها انتقال البرلمان من خلال لجانه النوعية إلى أرض الواقع، والالتحام مع السلطة التنفيذية المحلية، والقطاعات الحكومية المختلفة، بدلا من الحديث في القاعات فقط، ومن ثم رؤية الأمور بشكل أكثر تفصيلا، ومن ثم المرور علي المشروعات العامة والقومية التي تتم داخل المحافظة لاستبيان ماهية هذه المشروعات وحجمها وجدولها الزمني.

وأضاف رئيس اللجنة بأنه من خلال هذه الزيارات تعكس للمواطن الدور الكبير الذي تقوم به الدولة، بمؤسساتها المختلفة من حكومة وبرلمان وإعلام وكل من يعمل في إعادة بناء الوطن حقيقة الأوضاع علي أرض الواقع وما يتم من مشروعات بلسان نيابي، مع أن نقف عند المشروعات التي قد تكون متعثرة ويوجد بها تشابك قد يكون بسبب الولايات وبعضها البعض، ونسعي لفض ذلك بما لدينا من سلطات برلمانية منصوص عليها في الدستور ونساعد القيادات المحلية والمحافظ فى إنهاء هذه الأعمال بالقدر الملائم.

وأكد على أن هناك بعض المشكلات المحلية القابلة للحل بالتنسيق بين الجهات والولايات المختلفة، ومن ثم نعمل فى إطارها والتغلب عليها ونعمل علي إيجاد حلول عاجلة لها، مع أن يتم عقد اجتماع في ديوان عام المحافظة، يقوم المحافظ بتقديم عرض كامل عن إدارته الشاملة للمحافظة.

ولفت إلى أنه بعد كل زيارة لأي من المحافظات تكون اللجنة كونت رؤية شاملة عن الأوضاع بها من خلال لمس الواقع ومن ثم تكون فى الاعتبار إبان نظر أي طلبات بشأنه بالبرلمان سواء فيما يتعلق بأدوات رقابية مقدمة، أو إقرار موازنات خاصة بها، أو تقارير متعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا خطط التنمية وغيرها من الملفات التي تهم العمل المحلي علي مستوي محافظات مصر قائلا: "نكون مرتبطين ومطلعين علي الأوضاع بما هو في الواقع وما هو مقدم من تقارير وبالتالي يكون أعضاء اللجنة علي بينة واضحه فيما يتخذونه من قرارات للصالح العام".

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء محافظ مرسى مطروح وقيادات المحافظة، وتفقد بعض المشروعات التي يتم تنفيذها وتفقد بعض الطرق، ومركز علاج الإدمان، وتفقد عدد من المستشفيات في مدن مختلفة بالمحافظة، وزيارة ميناء جرجوب، وشبكة الصرف والكهرباء بسيدي براني، وزيارة مدينة الضبعة ومحطة الصرف الصحي بالضبعة، وزيارة مدينة العلمين ومناقشة موقف الـ16 ألف فدان، وزيارة مدينة الحمام لمناقشة مشكلات الحيز العمراني للقرى التابعة لها، وزيارة قرى بنجر السكر لمناقشة إنشاء وحدتين محليتين.