قال الدكتور محمد دهمش عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن راتب الطبيب البيطري المحجري لا يتخطى 1500 جنيه في الشهر، فكيف لشخص يمنع رسائل لحوم فاسدة بملايين الجنيهات وراتبه بهذا الشكل، مؤكدا أننا نترك الطبيب البيطري لـ"شيطان نفسه"، وضعاف النفوس ونهدم صحة المواطنين دون أن نشعر إذا وافق على دخول أي شحنة أغذية "فاسدة".

وأضاف دهمش، في بيان للنقابة، أن نقابة العامة للأطباء البيطريين تسعى جاهدة في تنمية موارد الدكتور البيطري المحجري بالتنسيق مع الجهات المهنية بالدولة، أما بالنسبة للهيئة العامة للخدمات البيطرية، فهي هيئة حكومية محدودة ومقيدة بقوانين دولة، فهناك ما يقرب من 600 طبيب بيطري هم المسؤولين عن 42 محجرا بأرجاء مصر كلها.

كما تطرق عضو مجلس النقابة إلى مشكلة أخرى، وهي إلغاء لجان السفر وهي بدورها كانت تقوم بفحص رسائل اللحوم والداوجن من مصدرها قبل استيردها، حيث أوضح أنه كان يوجد استراتيجية بالمحاجر البيطرية أن هناك لجان سفر من الأطباء البطريين لفحص المواد المستورة قبل شحنها إلى مصر ولكن جرى إلغاؤها من قبل وزير الزراعة بعد ضغط كبير من المستوردين.

ونتمنى إعادة النظر في عودة لجان السفر مرة أخرى التي تساعد في منع الأمراض في الغذاء الحيواني من المصدر، لأنه لا يوجد إمكانات متاحة للطبيب البيطري داخل الموانئ؛ ليستطيع إتمام مهام عمله على أكمل وجه إنما يحاولون جاهدا فعل ما في استطاعتهم لمنع الأمراض قائلا: "الأطباء في المحاجر بيعملوا من الفسيخ شربات".