شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجمهورية جامبيا، بشأن التعاون في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع خطاب النوايا الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المعلومات والبنية التحتية للاتصالات بجمهورية جامبيا إبريما سيلاه.

وأكد وزير الاتصالات أن التوقيع يأتي في إطار زيارة الوزير على رأس وفد رفيع المستوى؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات والإمكانات فيما يخص مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن هذا التنسيق يتسق وتوجه الدولة الدائم نحو دعم البلدان الأفريقية، لا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام.

وأوضح الوزير أن الاتفاق يشمل التعاون في الخدمات البريدية، والسياسات والأدوات التنظيمية، وبرامج بناء القدرات، والتحول الرقمي، والتجارة الالكترونية، والمناطق التكنولوجية، والأمن السيبراني، وفرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وتبلغ مدة العمل بخطاب النوايا عامين.

وأضاف الوزير أن الزيارة شهدت أيضًا التعاون بين هيئتي البريد المصري والجامبي، لتقديم الدعم في مجال البيانات الجغرافية لدولة جامبيا، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق بين البلدين على توسيع مجالات التعاون وتبادل الزيارات للمسؤولين والخبراء؛ لبحث الفرص المتاحة للاستفادة منها.

وأكد أنه ونظيره الجامبي متفقان على ضرورة تفعيل هذه الاتفاقية وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات يستفيد منها الشعبان.

وأشاد الوزير الجامبي بالعلاقات الوثيقة بين الرئيس الجامبي والرئيس المصري، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الجانب الجامبي، في ضوء الفرص الراهنة في القارة الأفريقية، معبرا عن امتنانه بالحفاوة التي لاقاها في مصر، وأشاد بالمجالات التي جرى الاتفاق عليها لتبادل الخبرات والإمكانات لا سيما في مجال الأمن السيبراني، والمناطق التكنولوجية، وكذا التعاون مع البريد.

وزار الوزير الجامبي، أمس، الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، المنشأة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تستضيف هذا الأسبوع وفدا من ذوي الاحتياجات الخاصة من بلدان أفريقية، وشهد الوزير هذه التجربة ويتطلع لإرسال بعض ذوي الاحتياجات الخاصة من دولة جامبيا إلى مصر للاستفادة من الإمكانات التي توفرها الأكاديمية.