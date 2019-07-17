اجتمع رئيس مجمع اللغة العربية، الدكتور حسن الشافعي، والأمين العام للمجمع الدكتور عبد الحميد مدكور صباح اليوم، بفريق الباحثين والمحررين المجمعيين العاملين في الحقل المعجمي؛ لمناقشة آليات تسريع العمل في مشروع المعجم الكبير للانتهاء منه في أقرب وقت، وذلك من خلال تسريع عملية الإعداد المعجمي وزيادة الإنتاج اللغوي الصادر عن اللجان المجمعية.

واتفق رئيس مجمع اللغة العربية، على مضاعفة الأعداد، ومن ثَم الإنتاج، من خلال العمل في غير الأوقات الرسمية، والاستعانة بباحثين من خارج المجمع "بنظام المكافأة" لزيادة عدد العاملين في الحقل المعجمي.

وكذلك تسيير عملية الإعداد وفق آليات معجمية تبدأ بتحرير المواد المعجمية من خلال المصادر التي حددها منهج المعجم الكبير منذ بدء العمل فيه، ثم تخضع تلك المواد لمراجعة دقيقة من خلال لجان تحضيرية، تمهيدًا لعرضها على اللجان المجمعية للمناقشة.

وبعد إجازة تلك المواد يُجمع بعضها إلى بعض، وتُرسل إلى أعضاء المجمع من العرب والمستشرقين للنظر فيها، قبل عرضها على مؤتمر المجمع السنوي، بعد العرض على المؤتمر تأخذ تلك المواد صك الاستعمال والإجازة بموافقة دولية من علماء اللغة في مصر والعالم، حسب قانون المجمع، لتتسلمها بعد ذلك لجان التنسيق قبل الدفع بها إلى المطابع.

وتخضع المواد اللغوية المجازة لعملية مراجعة أخيرة في أثناء تجارب الطباعة لإخراجها إلى القارئ العربي.