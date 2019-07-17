بحث اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، في مكتبه اليوم، مع وفد مصنع 45 للإنتاج الحربي برئاسة اللواء عبد المنعم هنداوي، رئيس مجلس إدارة المصنع، سبل رفع كفاءة المجازر الآلية، ومكامير الفحم بالمحافظة.

وأعرب المحافظ، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم،عن ترحيبه خلال الاجتماع بالتعاون المشترك بين المحافظة ومصانع الإنتاج الحربي، وذكر البيان أنه تم بحث آليات عمل عدد من المنتجات التي تم تصنيعها في مصانع الإنتاج الحربي مثل جهاز ترشيد المياه (موفر المياه الذكي) من خلال تكنولوجيا التحكم في تدفق المياه ويعمل بالهواء أو بدونه ولا تعلق بداخله أي شوائب.

وعرض وفد المصنع، منتجات أخرى، مثل فرن تسوية بالفخار، وكراسي معدنية عالية الجودة، وتصنيع مسامير وصواميل التشكيل على البارد وعلى الساخن بأطوال وأقطار مختلفة. حضر اللقاء، كلا من اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد عقل، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أشرف صابر، مدير عام التسويق والمستشار الاقتصادي للمحافظة، ومديري إدارات البيئة وأملاك الدولة والإنتاج.