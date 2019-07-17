اعتقلت الشرطة البريطانية شقيق منفذ هجوم مانشستر عام 2017 عقب وصوله إلى مطار لندن، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وأعلنت الشرطة البريطانية في مايو 2017 أنها تشتبه في أن سلمان عبيدي، 22 عاما، نفذ تفجيرا انتحاريا باستخدام قنبلة يدوية الصنع في بهو مجمع حفلات "مانشستر".

ووقع التفجير في بهو المسرح مايو 2017 عندما كان الجمهور، ومعظمهم من الأطفال واليافعين، يهمون بمغادرة الحفل الغنائي.

وتم استدعاء الشرطة الى المكان في الساعة العاشرة و33 دقيقة من مساء الاثنين بتوقيت بريطانيا الصيفي.

وقالت الشرطة إن بين القتلى الـ 22، أطفال أحدهم فتاة لم تتجاوز الثامنة من عمرها، كما أصيب 64 شخصا آخرين بجروح.