تمكنت المباحث الجنائية بالغربية، اليوم، ضبط 6 عاطلين مسجلين شقي خطر بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية وهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وقضايا جنح في حملات مكبرة لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي قرى ومراكز المحافظة.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بشن سلسلة من الحملات الأمنية لإحكام التواجد الشرطي والرقابة تحت اشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والمقدم هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول، والرائد أحمد عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة ثان، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط 6 عاطلين مسجلين شقي خطر بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.