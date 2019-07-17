وقعت الشركة الوطنية مصر للطيران بروتوكول تعاون لنقل 3348 حاجا من حجاج دولة فلسطين، على متن 12 رحلة خاصة، وذلك بحضور كابتن وليد تميم مدير عام الخطوط الفلسطينية.

وأكدت مصادر بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه من المقرر أن يبدأ سفر الحجاج الفلسطينيين عبر مطار القاهرة، خلال الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري على أن تبدأ مرحلة العودة 15 أغسطس المقبل.

حضر التوقيع سعيد الأغا المدير الإقليمي للخطوط الفلسطينية بمصر، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بمصرللطيران وعمرو محمود مساعد رئيس القطاع التجاري، وطارق يوسف مدير ادارة الرحلات الخاصة.

يذكر أنه جرى توقيع بروتوكول أيضا لنقل 6100 حاجا من حجاج دولي مالي.كان الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، التقى عاصم سالم، وزير النقل الفلسطيني، ودياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لهم بمقر الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان استعدادات نقل الحجاج الفلسطنيين لأداء مناسك الحج إلى الأراضي المقدسة، حيث عبر الوفد الفلسطيني عن سعادته بالتعاون القائم بين الدولتين، الذي أوتي ثماره في موسم حج العام الماضي، كما أبدى شكره لما لمسوه من تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر الحجيج هذا العام.