قرر أحمد الأمبابي رئيس نيابة قليوب، بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بقليوب.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة من المدعو "رفعت.ع.ا" 38 سنة، حداد، ومقيم بقرية طنان بدائرة المركز، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص لتنقيبه عن الآثار داخل منزله والمجاور له بقرية طنان.

وانتقل العميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبالفحص تبين قيام كلا من، "مسعد.ر.م" 43 سنة (مالك المنزل)، سائق، ومقيم قرية طنان بدائرة المركز، "سعيد.ن.م" 29 سنة، كهربائي، ومقيم ناي بدائرة المركز، "أحمد.خ.هـ" 42 سنة، سائق، ومقيم طنان بدائرة المركز، "شحات.ع.ا" 41 سنة، عامل، ومقيم عرب الشعارة بدائرة مركز شبين القناطر، و"أحمد ا ح" 33 سنة، خراط، ومقيم طنان بدائرة المركز، و"عبدالله.ص.ع" 20 سنة، ترزي ومقيم ناي بدائرة المركز، بالتنقيب عن الأثار داخل إحدى غرف منزل الأول.

وتبين وجود حفره بعمق 20 متر وقطر 1.5 متر تقريباً، وجري ضبط أدوات الحفر "كوريك حفر – فأس - غلق - حبل" والتحفظ عليها، وبمواجهة المتهم الأول أقر بارتكاب الواقعة، وقيامه بالاستعانة بباقي المتهمين للقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله.

وبسؤال باقي المتهمين أقروا بذات المضمون.جري التحفظ علي المنزل محل الواقعة، وتعيين الحراسة اللازمة عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3515 إداري مركز قليوب لسنة 2019م.