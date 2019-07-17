يستعد قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم، لإطلاق المهرجان السنوي لمشروعات تخرج الدفعة الـ20 من خريجي القسم تحت شعار "المصداقية هدفنا"، غدا، الساعة 10 صباحًا، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلية، تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، و الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب، بحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

ويشهد المهرجان عرض 38 عملًا إعلاميًا من إنتاج طلاب شعب القسم الثلاث؛ الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، والعلاقات العامة والإعلان؛ حيث يتسابق طلاب شعبة الصحافة من خلال ثلاث مجلات ورقية هي "7 راكب"، و"وسط البلد"، و"و".

واستهدفت مجلة "7 راكب" رصد القضايا الجوهرية في المجتمع ومن أبرزها؛ أزمة نقص المياه، ومستقبل التعليم في مصر، بالإضافة إلى إجراء مجموعة من الحوارات مع كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والفريق كامل الوزير أثناء توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما مجلة "وسط البلد"، والتي اتخذت من المنطقة الشهيرة بقلب القاهرة اسمًا لها تحت شعار "وسط البلد.. لكل أهل البلد".

واهتمت بمناقشة أهم القضايا الاجتماعية، وانفردت بتقديم ملف كامل عن الاستثمار، فضلا عن تقديم مجموعة من الحوارات أبرزها مع الفنانة دوللي شاهين، وعمرو جمال لاعب النادي الأهلي، كما سعت مجلة "و" لجمع كل فئات المجتمع في مجلة واحدة، وإضافة كل جديد للقارئ، ومشاركة الناس اهتماماتهم تحت شعار "و" مش مجرد حرف.

وتضمنت المجلة مجموعة من الحوارات أبرزها مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة مرفت التلاوي.

ويتنافس طلاب شعبة التلفزيون من خلال 14 فيلمًا تناولت العديد من الأفكار والقضايا الفلسفية مثل معنى الحياة، ومفاهيم الحب والتضحية والإنسانية، وتقبل الآخر كما هو الحال في أفلام "آدم"، و"جود"، و"بورتريه".

كما ركزت بعض الأفلام على أفكار تحدي الخوف ومواصلة الأمل وتحقيق الأحلام وهي "خيال مآته" و"زهرة تشرين"، بينما تناول "المتاهة" الخرافات التي يلجأ إليها الناس لحل مشكلاتهم، كما استهدفت أفلام "ماسكينوتو" و"بين الحدود" ترسيخ أفكار الانتماء وحب الوطن، واهتم "سكن" بتناول مفهوم الزواج القائم على المودة والرحمة، بينما اهتمت بعض الأفلام بإلقاء الضوء على بعض الأمراض النفسية وعلاجها مثل أفلام "آخره نور"، و"الصندوق الأسود"، و"سلوان"، أما الفيلم التسجيلي " شاهد عيان" فقد ركز على المخاطر التي يتعرض لها المراسلون الصحفيون، كما تناول فيلم "زي الشمس" نشأة قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب ومراحل تطوره.

وقدم طلاب شعبة الراديو 6 أعمال إذاعية تمثلت في الفيتشر الإذاعي "السكر جوه" والذي يهتم بترسيخ الانتماء للوطن وتناول بعض المشكلات التي تواجه الشباب، وتحقيق "المساخيط" الذي يتناول تجريم التنقيب عن الآثار، أما فيتشر "النداهة" فيهتم بتناول المشكلات التي شاركت في نسجها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويناقش فيتشر "مش ماريونيت" تشجيع المستمع للتمسك بأحلامه وأهدافه، ويتناول الفيتشر الإذاعي "آتيكيفوبيا" رهاب الإخفاق أي الخوف الغير مبرر من الفشل، أما مشروع "مليش دعوة" فهو سيمي دراما عن السلبية واللامبالاة؛ حيث يتناول الأسباب العلمية لهذه الظاهرة، ويحث على نبذها.

وقدم طلاب شعبة العلاقات العامة 15 حملة تنوعت ما بين الحملات الإعلانية والإعلامية تمثلت في حملة "روابط" لتوعية الجمهور بضرورة الحفاظ على الأطفال بعد الطلاق، أما حملة "قفص وكرتونة" فقد استهدفت تعريف الجمهور بكيفية إصدار بطاقات تموينية لأول مرة، كما اهتمت حملة "6 x مصر" بالتعريف بأماكن السياحة الاستشفائية في مصر.

وتستهدف حملة "خطة أ" التوعية بأهمية التعرف على أساسيات الإسعافات الأولية ودورها في إنقاذ حياة، أما "10 دقائق" فهي حملة إعلامية تستهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة كعادة يومية للصحة الجسدية والنفسية، فضلًا عن حملة "3 لتر" والتي تلقي الضوء على أهمية شرب 3 لتر ماء يوميًا للحفاظ على الصحة وتجنب الأمراض.

في حملة "نور" وهي حملة إعلانية عن أول عصا إلكترونية للمكفوفين بصناعة مصرية، كما تستهدف حملة "عيش وملح" التسويق لأبلكيشن يتيح التبرع بفائض الطعام للمحتاجين، وتسعى حملة "خطوة خير" للتسويق لتطبيق يستخدم أثناء المشي ويتيح للشخص تقديم تبرعات للمؤسسات الخيرية مقابل كل ميل يقطعه، فضلًا عن "معدية" وهي حملة إعلانية تلقي الضوء على مميزات النقل النهري في القاهرة الكبرى، أما "فوودكلور" فهي حملة إعلانية عن أول مدينة أكل عالمية في مصر.

كما تسعى حملة "Bolt Ev" للتسويق إلى السيارات الكهربائية باعتبارها صديقة للبيئة، بالإضافة إلى حملة "بسيطة" والتي تلقي الضوء على الامتيازات والخدمات التي تقدمها إحدى شركات التأمين، وحملة "دومي" التي استهدفت تسويق عرائس الأميجرومي المصنوعة من الكروشيه، و"أوتنج" وهي حملة إعلانية تسعى للتسويق لتطبيق يهتم برحلات اليوم الواحد.