وكيل نقابة الصحفيين: المهنة تحتاج إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية

قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التدريب، إن النقابة طالما احتضنت الشعب المصري، مؤكدًا أن المهنة "أصبحت الأحوج إلى التدريب لتطوير الصحافة الورقية، والانتقال إلى الصحافة الإلكترونية، خاصة في ظل الأزمات التي تعاني منها المهنة".

جاء ذلك خلال ختام فعاليات دورة تدريبية نظمتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع نقابة الصحفيين حول تجديد الخطاب الديني، وتدريب الصحفيين على تحرير الخبر الديني، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بمقر النقابة.

وأعلن عبدالرحيم تنظيم اللجنة مجموعة من الدورات التدريبية، خلال الفترة المقبلة، يُعقد بعضها لأول مرة.