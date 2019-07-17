توفي شخص ثالث متأثرا بإصابته في الهجوم الذي استهدف نائب القنصل التركي في أربيل، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تركيا تتشاور مع السلطات العراقية بشأن هجوم أربيل، وقد ترسل فريقا تركيًا، حسبما نقلت "العربية".

ولقي نائب القنصل العام التركي ومرافقيه مصرعهما في إطلاق نار في أربيل بكردستان العراق، صباح اليوم، حسب ما أفادت شبكة "روداو".

وتعهدت الرئاسة التركية بالرد على حادث مقتل الدبلوماسي التركي في أربيل، فيما نفى الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، صلته بالهجوم الذي استهدف دبلوماسيا تركيا في أربيل، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.