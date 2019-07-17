رئيس "سيمنز مصر": نسعى لفتح أسواق استثمارية جديدة

قال المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لـ"سيمنز مصر"، إن الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني تجربة فريدة في مصر، تهدف إلى بناء جيل جديد من الكوادر المحلية والخبراء المصريين، خاصة في المجالات التقنية التي تخدم الاقتصاد المصري، لافتا أن الأكاديمية تسعى لمساعدة الحكومة على فتح أسواق استثمارية جديدة في مصر.

وأضاف غالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض عبر فضائية "TeN"، أن الأكاديمية تستهدف أي شاب مصري سواء مهندس أو فني يريد أن يزيد قدراته الفنية أو العلمية في المجالات التي تقدم فيها الأكاديمية دورات تدريبية، مؤكدًا أن الأكاديمية تعتمد على الجانب التطبيقي والعملي أكثر من الجانب النظري.

وأشار إلى أن الأكاديمية نظمت، الأسبوع الجاري، أولى الدورات التدريبية بشكل تجريبي للمتقدمين، ومن أهم تخصصات الدورات: "الميكانيكا الصناعية، الكهرباء، إصلاح محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإصلاح محطات الرياح".