أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال مواطن يقول إن ابنه ملحدا، ولا يعرف ماذا يفعل معه، حيث ذكر وسام أن الإلحاد ظاهرة يُعاني منها الكثير من الشباب في هذه الأيام، لما يقرأونه على شبكة الانترنت من كتابات لأشخاص ليسوا بعلماء ولا يعرف عنهم أصلا ولا شيئا.

وأضاف وسام، خلال مقطع فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشباب ليسوا مسلحين بالثقافة الإسلامية وغير مطلعين على النصوص الشرعية ولا معاني اللغة، ما أدى إلى أن يكون هذا الشباب مصيدة سهلة لمن يبث هذه الأفكار الإلحادية، واستقبال الأفكار التي تهدف لهدم هذه الفئة من المجتمع الإسلامي التي هي ركيزته.

وناشد من أرسل أن ابنه ملحدًا ولا يعترف بوجود الله أو القرآن بالذهاب لدار الإفتاء المصرية التي لديها لجنة متخصصة في الرد على هذه الأفكار المتطرفة لأنها تجعل الشباب يخرجون عن دينهم ومعتقداتهم والبعد عن أسرهم.

وأوضح أن دار الافتاء ترد على مثل هذه الحالات بالمنطق والعقل السليم، ليصل الشباب إلى الإيمان الصحيح والعقلاني بالله ورسوله ودينه، عن طريق مناقشته مع المختصين بالدلائل العقلية التي تبين بساطة الرد على أفكار الإلحاد.