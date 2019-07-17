نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة، ندوة تعريفية للمنح التي يقدمها صندوق "نيوتن - مشرفة" تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بقاعة الدكتور أحمد أمين حمزة بكلية العلوم.

ويعد برنامج "نيوتن - مشرفة" الذي تبلغ تكلفته 50 مليون جنيه إسترليني، هو أحد أهم برامج التعاون الدولي بين الحكومة المصرية والحكومة البريطانية، وذلك بهدف تمويل المشروعات البحثية من أجل دعم تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال تطوير القدرة على البحث العلمي والابتكار في مجالات "الصحة، إدارة المياه، إنتاج الغذاء، الطاقة، والرعاية الصحية الشاملة"، ووضع حلول للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

وقدمت الندوة شيماء البنا، مسؤول البرامج العلمية بالمجلس الثقافي البريطاني، وشارك في الندوة أعضاء الفريق البحثي من جامعة "Hertfordshire" الشريك البريطاني لجامعة المنصورة في المشروع البحثي المقدم من الدكتور ياسر شبانة أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة والفائز بجائزة نيوتن مشرفة عن العام السابق، حيث استعرضوا تجربتهم مع الصندوق والنصائح الواجب مراعاتها عند التقدم بالمشروع البحثي.

حضر الندوة الدكتور عزة إسماعيل العميد السابق لكلية العلوم ومدير مكتب التايكو ومكتب العلاقات الدولية، والدكتور أسامة العيان وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة حسان أستاذ المحاسبة المساعد ومنسق صندوق نيوتن مشرفة بجامعة المنصورة وتم علي هامش اللقاء زيارة متحف كلية العلوم ومشاهدة منصورة صوراص.

وعقب اللقاء استأنف الفريق البحثي الفائز بجائزة نيوتن مشرفة برنامج الزيارة، بعقد محاضرتين في كلية الزراعة، وعمل اجتماع يضم أعضاء الفريق من الجامعتين، لتنسيق العمل وتخطيط الخطوات القادمة.