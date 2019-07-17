فيديو.. تفاصيل تبرع أسرة ببناء مدرسة في طنطا بتكلفة 24 مليون جنيه

تبرعت أسرة ببناء مدرسة في طنطا كـصدقة جارية على روح والدهم، حيث ذكر أحمد منير، أحد أفراد الأسرة، أنه اتفق مع أسرته، على بناء مدرسة كصدقة جارية على روح والده بعد أن اقترحت والدته عليه الفكرة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى العديد من المدارس، وأهالي مدينة طنطا أولى بهذه المدرسة.

وأشار منير، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أنهم تقدموا بطلب للمحافظ السابق لإنشاء مدرسة للدولة وأنهم فضلوا بناء مدرسة ابتدائية، وحصلوا على مجمع مدارس قديم لبناء المدرسة عليها.

وأضاف أنهم وضعوا تكلفة مبدئية للمدرسة 24 مليون جنيها، موضحًا أن المدرسة 48 فصل، وتعتبر أكبر مدرسة ابتدائية على مستوى محافظة الغربية بالكامل، "سيكون اسمها مدرسة المهندس منير عطية الابتدائية، وهذا هو الشيء الوحيد إللي هيكون لينا في المدرسة".