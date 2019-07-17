قال اللواء خالد عصر، رئيس حي العمرانية، إنه تم تغريم أصحاب المحال التجارية التي لا تضع صناديق قمامة محكمة الغلق خاصة بها، 500 جنيه غرامة فورية، مع إنذار بالغلق لمدة شهر، حال تكرار المخالفة مع غرامة ألف جنيه.

وأضاف عصر، أن ذلك يأتي استكمالا لأعمال اللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن تغريم تلك المحال، بعد عدة تنبيهات من لجنة الرصد البيئي بالحي، على أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة بواجهة المحلات على شارع الملك فيصل الرئيسي.

وطالب أصحاب المحال التجارية بجميع الشوارع بوضع صناديق محكمة الغلق بغطاء لتجميع مخلفاتها، ويوضع في البروز القانوني أمام المحال تفاديا للغرامات، وغلق وتشميع المحال، طبقا لقرار محافظ الجيزة.

وأشار إلى قيام قطاع الطالبية بحملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين، ومخالفات المحال التجارية بشوارع: "عز الدين عمر، ترسا، بجوار سور المقايس، والمعيرة"، لافتا أنه تم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.